Klinik am Südring
Folge 139: Der Einbrecher
44 Min.Ab 12
Ein Mann stürzte beim Versuch einen Einbrecher zu stellen. Wer wollte in die Wohnung - und warum? - Eine Frau leidet unter Bauchschmerzen, versucht ihren Gesundheitszustand aber verzweifelt vor ihrem Freund zu verheimlichen. Wieso soll er nichts wissen? - Ein Schüler hat sich bei einer Klassenfahrt den Arm gebrochen. Wozu hat er nachts heimlich die Herberge verlassen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
