Klinik am Südring
Folge 127: Am Herzen der Bauer
45 Min.Ab 12
Ein Senior-Landwirt ist gestürzt. Seine Haushälterin vermutet, dass seine Schwiegertochter in spé an dem Unfall nicht ganz unbeteiligt ist. - Eine Abiturientin kommt mit einem positiven Schwangerschaftstest auf die Station und bittet verzweifelt um Hilfe. Wird ihre Schwangerschaft bestätigt? - Zwei Insassen eines Kleintransporters bauen vor der Klinik einen Auffahrunfall und verletzen sich. Wie stehen die beiden zueinander und was hat es mit dem Inhalt des Transporters auf sich?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1