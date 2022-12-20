Klinik am Südring
Folge 125: Herabgeschaut
45 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12
Bei Arbeiten am Klinik-Carport stürzt die Dachdeckerin ab. Ein handfester Streit ist nicht die alleinige Ursache. - Nachdem eine Frau bewusstlos in ihrem Kiosk gefunden wurde, muss sie mit schwersten Verletzungen auf die Intensivstation. Wurde sie Opfer eines Überfalls? - Ein Motorradfahrer und eine Postbotin werden nach einer Kollision eingeliefert. Es zeigt sich: dahinter steckt mehr als Zufall!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1