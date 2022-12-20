Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Herabgeschaut

SAT.1Staffel 6Folge 125vom 20.12.2022
Herabgeschaut

HerabgeschautJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 125: Herabgeschaut

45 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12

Bei Arbeiten am Klinik-Carport stürzt die Dachdeckerin ab. Ein handfester Streit ist nicht die alleinige Ursache. - Nachdem eine Frau bewusstlos in ihrem Kiosk gefunden wurde, muss sie mit schwersten Verletzungen auf die Intensivstation. Wurde sie Opfer eines Überfalls? - Ein Motorradfahrer und eine Postbotin werden nach einer Kollision eingeliefert. Es zeigt sich: dahinter steckt mehr als Zufall!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen