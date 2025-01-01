Klinik am Südring
Folge 134: Henri guck' in die Luft
45 Min.Ab 12
Eine Schülerin muss nach einem Sportunfall mit Oberarmbruch operiert werden. Aber auch dem Mitschüler, der am Unfall schuld ist, geht es schlecht. - Eine Schwangere kommt mit Bauchschmerzen und Angst vor einer Fehlgeburt in die Klinik, doch ihre Beschwerden rühren nicht von der Schwangerschaft her. - Eine Frau wird mit Verbrennungen eingeliefert. Während sich ihr Zustand rapide verschlechtert, tischt sie zahlreiche Lügen auf ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1