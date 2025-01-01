Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1
Staffel 6
Folge 136
45 Min.Ab 12

Eine Frau hat Angst, dass die Herzprobleme ihrer Tochter von starker Überarbeitung stammen. Dies ist der Auftakt zu einer emotionalen Spurensuche. - Nach dem Sturz vom Rad wird ein Junge wegen Verdachts auf Gehirnerschütterung behandelt. Doch sein Unfall wirft eine Menge Fragen auf. - Eine Frau verheimlicht ihrer Chefin ihre Schwangerschaft - bis viel zu früh ihre Fruchtblase platzt und ihr Ungeborenes in Gefahr ist.

SAT.1
