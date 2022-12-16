Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vorsicht - Firmenfeier!

SAT.1Staffel 6Folge 129vom 16.12.2022
Folge 129: Vorsicht - Firmenfeier!

45 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12

Ein Design-Agenturchef wird von seiner Tochter mit Verbrennungen in die Notaufnahme gebracht. Doch plötzlich wird diese selbst zum Notfall. Was ist auf der Firmenfeier nur passiert? - Ein Junge wird mit einem Schädel-Hirn-Trauma auf die Pädiatrie überwiesen. Offenbar war er vor jemandem auf der Flucht. Vor den Skaterjungs aus seiner Klasse? - Einem Mann wird eine Lüge zum Verhängnis, die ihn fast die Liebe seines Lebens kostet.

