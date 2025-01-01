Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der Umzug

SAT.1Staffel 6Folge 126
Der Umzug

Klinik am Südring

Folge 126: Der Umzug

45 Min.Ab 12

Eine Schülerin stürzt, als sie verhindern will, dass der Freund ihrer Mutter in den Keller geht. Wieso? - Ein Mann verletzt sich bei einem Sturz und verstrickt sich in Widersprüche zu seinem Job. Woher hat er auf einmal so viel Geld? - Eine Hochschwangere wird von ihrem eigentlich verhassten Ex-Mann in die Klinik gebracht. Was verbergen die beiden?

