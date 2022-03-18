Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Augen auf und durch

SAT.1Staffel 6Folge 29vom 18.03.2022
Augen auf und durch

Augen auf und durchJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 29: Augen auf und durch

45 Min.Folge vom 18.03.2022Ab 12

Eine von ihrem Freund verlassene Frau wurde zu allem Überfluss auch noch von einem Auto angefahren! Sie glaubt, den Wagen übersehen zu haben. Doch es steckt viel mehr dahinter. - Bei einer Studentin wird Drogenmissbrauch vermutet. Haben ihre neuen Mitbewohner sie überredet oder ihr etwas eingeflößt? - Zwei Brüder verschweigen den Grund ihrer Schulhofprügelei. Was hat der strenge Vater der Geschwister mit der Angelegenheit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen