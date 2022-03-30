Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Kneipe des Grauens

SAT.1Staffel 6Folge 30vom 30.03.2022
Kneipe des Grauens

Kneipe des GrauensJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 30: Kneipe des Grauens

44 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12

Eine Patientin will sich nach ihrer Knie-OP selbst entlassen. Als ihr Partner in der Klinik zusammenbricht, scheint beides zusammenzuhängen. - Eine Flugbegleiterin muss sich einer Gebärmutterspiegelung unterziehen, von der ihr Partner nichts erfahren soll. Welche Rolle spielt ihr Ex? - Eine junge Frau wird bei einem Essen mit den Eltern durch einen Pürierstab fast skalpiert. Warum sie so nervös ist, lässt sich dadurch aber nicht begründen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen