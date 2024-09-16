Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Renovierung mit Hindernissen

SAT.1Staffel 6Folge 46vom 16.09.2024
Renovierung mit Hindernissen

45 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Als klar wird, dass die Renovierungsarbeiten bei einer verunglückten Patientin schon längst abgeschlossen sein sollten, gerät der beauftragte Handwerker mehrfach in Erklärungsnot. - Eine junge Frau mit Unterleibsschmerzen hat ihren neuen Job schon nach ein paar Monaten wieder gekündigt. Wurde sie belästigt? - Nach einer unerwarteten Begegnung wird eine Patientin mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und befürchtet, dass ihr Geheimnis ans Licht kommt.

