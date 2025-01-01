Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Lebensgefährliche Lebensrettung

SAT.1Staffel 6Folge 93
Lebensgefährliche Lebensrettung

Klinik am Südring

Folge 93: Lebensgefährliche Lebensrettung

45 Min.Ab 12

Nach einem Mofa-Unfall ohne Führerschein wird ein Jugendlicher eingeliefert. Doch wo steckt bloß sein älterer Bruder? Ist er auch verletzt? - Eine junge Mutter klagt über Knie- und Muskelprobleme, die gravierende Folgen nach sich ziehen und die Patientin an die unliebsame Vergangenheit erinnern. - Das Baby einer Erstgebärenden liegt in Steißlage, aber die Frau will unbedingt einen Kaiserschnitt verhindern, was zu gefährlichen Komplikationen führt.

