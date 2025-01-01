Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 1Folge 10
Folge 10: Gangster wider Willen

46 Min.Ab 6

Eine gefährliche Bande treibt ihr Unwesen; ihr nächster Coup soll der Raub einer wertvollen LKW-Ladung sein. Michael erschleicht sich das Vertrauen des Verbrecher, und gemeinsam mit "K.I.T.T." will er ihnen das Handwerk legen ...

