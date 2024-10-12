Ein Richter spielt sein SpielJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Ein Richter spielt sein Spiel
46 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 6
Devon Miles wird verhaftet. Im Gefängnis muss er mitansehen, wie ein Journalist ermordet wird. Um den unliebsamen Zeugen loszuwerden, wird Devon in ein Arbeitslager verlegt. Michael und "K.I.T.T." machen sich auf die Suche nach ihrem Freund. Dabei kommen sie einem korrupten Richter auf die Schliche ...
