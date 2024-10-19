Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Staffel 1Folge 17vom 19.10.2024
Folge 17: Die Helios-Nadel

47 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12

Bonnie besteht den Helios-Intelligenz-Test und wird Mitglied der angesehenen Gemeinde, in der es in letzter Zeit zu mysteriösen Todesfällen kam. Dahinter steckt der Kopf von Helios, Professor Deauville, der "K.I.T.T." von seinem Besitzer Michael Knight trennen und in seine Gewalt bringen will, um das perfekte Verbrechen zu planen ...

