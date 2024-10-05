Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Der Bandenkrieg

NBCUniversalStaffel 1Folge 4vom 05.10.2024
Der Bandenkrieg

Der BandenkriegJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 4: Der Bandenkrieg

47 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 6

Michael genießt ein paar freie Tage am White Rock Mountain. Dort lernt er Davey und dessen ältere Schwester Sherry kennen. Die Kleinstadt wird von einer Bande von Motorradrockern terrorisiert, sodass Davey Michael und "K.I.T.T." um Hilfe bittet ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen