Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Zwischen zwei Frauen

NBCUniversalStaffel 1Folge 13
Zwischen zwei Frauen

Zwischen zwei FrauenJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 13: Zwischen zwei Frauen

47 Min.Ab 6

Auf einen südamerikanischen Präsidenten soll bei dessen Besuch in Kalifornien ein Attentat verübt werden; Michael und "K.I.T.T." werden zu dessen Schutz engagiert. Auf der Suche nach den Drahtziehern trifft Michael auf eine mysteriöse Frau, die ihm den entscheidenden Hinweis liefern soll. Doch urplötzlich scheint sie ihr Gedächtnis verloren zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen