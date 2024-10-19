Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 14: Herzen aus Stein
46 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Devons neuester Auftrag lässt Michael und "K.I.T.T." nach Houston reisen. In Texas betreiben zwei rivalisierende Banden intensiven Waffenschmuggel mit modernsten Maschinengewehren. Michael gibt sich als potenzieller Käufer aus, doch schon bald gerät er in Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH