Folge 22: Gekidnappt
47 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 6
Als Michael die Anhalterin Nicole mitnimmt, ahnt er nicht, in welche Schwierigkeiten er gerät. In einem Hotel, in dem die beiden übernachten, wird Michael überfallen; in Notwehr tötet er den Angreifer. Nicole, die den Vorfall beobachtet hat und Michael entlasten könnte, ist jedoch spurlos verschwunden. Bald stellt sich heraus, dass Nicoles Tochter entführt wurde, um einen Mikrofilm zu erpressen, der bei ihr vermutet wird ...
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH