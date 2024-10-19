Knight Rider
Folge 17: Die Helios-Nadel
47 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Bonnie besteht den Helios-Intelligenz-Test und wird Mitglied der angesehenen Gemeinde, in der es in letzter Zeit zu mysteriösen Todesfällen kam. Dahinter steckt der Kopf von Helios, Professor Deauville, der "K.I.T.T." von seinem Besitzer Michael Knight trennen und in seine Gewalt bringen will, um das perfekte Verbrechen zu planen ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH