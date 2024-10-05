Knight Rider
Folge 4: Der Bandenkrieg
47 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 6
Michael genießt ein paar freie Tage am White Rock Mountain. Dort lernt er Davey und dessen ältere Schwester Sherry kennen. Die Kleinstadt wird von einer Bande von Motorradrockern terrorisiert, sodass Davey Michael und "K.I.T.T." um Hilfe bittet ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
