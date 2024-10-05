Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die große Dürre

NBCUniversalStaffel 1Folge 7vom 05.10.2024
Folge 7: Die große Dürre

47 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 6

Als ein Großgrundbesitzer durch einen Staudammbau mehreren Ranchern das Wasser für ihre Tiere abdreht, droht die Situation zu eskalieren. Michael Knight und "K.I.T.T." reisen in den Mittleren Westen, um zu vermitteln ...

NBCUniversal
