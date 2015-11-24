Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache
Staffel 17Folge 13vom 24.11.2015
Folge 13: Hit und weg
44 Min.Ab 12

Partystimmung an Deck einer Luxusyacht: Die drei Mädchen der Popband "Tschikas" drehen ein Video. Doch plötzlich bricht eine von ihnen zusammen. Trotz der Rettungsmaßnahmen stirbt das Mädchen. Die Ermittlungen ergeben, dass sie an einem Schädlingsbekämpfungsmittel verstarb. War ihr Tod ein Unfall oder hat sie jemand auf diese perfide Weise umgebracht? Manager Axel Rabeneick ist geschockt. Aber einen Mord kann und will er sich nicht vorstellen. Die Befragungen von Sabrina und Celin, den beiden anderen "Tschikas", machen jedoch klar, dass es mit der Harmonie innerhalb der Gruppe nicht weit her ist. Zwischen der verstorbenen Yvonne und der Beauty-Queen Sabrina herrschte Krieg um die Position der Front-Frau.

KultKrimi
