KultKrimiStaffel 17Folge 7vom 06.10.2015
44 Min.Folge vom 06.10.2015Ab 12

Bei einer Kontrollfahrt entdeckt die Küstenwache ein einsames Boot. Als das Team sich dem Kutter nähert, feuert der unbekannte Skipper Schüsse ab und flieht. Kapitän Sander und Polizeianwärter Tiedemann machen auf dem Kutter einen wertvollen Fund: ein historisches Skelett aus dem 17. Jahrhundert. Es handelt sich um die Überreste des schwedischen Admirals Leif Adelsköld. Allerdings fehlt seine rechte Hand. Recherchen ergeben, dass der Admiral einen Beutel mit historischen Goldmünzen in seiner Hand hielt. Das Skelett des Admirals wurde vom deutschen Schatzsucher Klaus Westphal in einer gefährlichen Tauchaktion aus einem Flaggschiff geborgen, allerdings nach einem Rechtsstreit den Schweden zugesprochen.

KultKrimi
