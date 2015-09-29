Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 17Folge 6vom 29.09.2015
44 Min.Folge vom 29.09.2015Ab 12

Auf dubiose Weise verschwinden Yachten auf der Ostsee. Handelt es sich um einen alten Fluch - oder um grausame Verbrechen? Das Team der Küstenwache wird für einige Zeit von zwei Polizeianwärtern unterstützt. Während der ehrgeizige Knusen die Parallele zu einem alten Mythos entdeckt, schlägt sich Tiedemann mit Disziplinarproblemen herum. Kapitän Thure Sander kann jede Unterstützung brauchen. Innerhalb weniger Tage sind zwei Yachten auf ihrer Überführung ins Ausland im selben Seegebiet verschwunden. Auch von den Skippern fehlt jede Spur. Die Besitzerin des Yachthandels, Sylvia Momsen, ist ratlos. Weder sie noch ihr Bruder Peter haben eine Idee, wer hinter den mutmaßlichen Diebstählen stecken könnte.

