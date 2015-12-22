Küstenwache
Folge 17: Augenzeugin
Auf einem Bootsausflug beobachtet Marten Feddersens Tochter Emma durch das Fernglas einen Mord. Doch niemand glaubt ihr - nicht einmal ihr Vater. Dennoch wird die von Emma beobachtete Yacht wird von der Küstenwache kontrolliert. Es stellt sich allerdings heraus, dass das vermeintliche Opfer, die Ehefrau des Bootseigners Till Hartmann, quicklebendig ist. Das Ehepaar Marieke und Till Hartmann macht lediglich Urlaub auf der Ostsee. Über die unvermutete Beschuldigung sind beide verärgert, wollen die Sache jedoch auf sich beruhen lassen. Hat sich Emma wirklich geirrt? Die Zwölfjährige beharrt weiter darauf, dass Till Hartmann seine Frau umbringen wollte. Sie vermutet, er habe kurz vor der Tat gemerkt, dass er beobachtet wird und noch einmal von seiner Frau abgelassen.
