Küstenwache
Folge 5: Sander in der Falle
Nach einer überstandenen Grippe freut sich Kapitän Thure Sander auf einen erneuten Einsatz auf der "Albatros II". Endlich ist er wieder auf Patrouille mit seiner Freundin Saskia Berg. Beschwingt nähert er sich dem Küstenwachschiff "Albatros II", das gerade noch mit den letzten Waren für die mehrtägige Fahrt beladen wird. Dabei wird er versehentlich im Vorbeigehen von einem Wäschereimitarbeiter angerempelt, der am Pier frische Wäsche geliefert hat. Sander misst dem Zusammenstoß keine Bedeutung bei, bis ihn auf hoher See ein Anruf erreicht. Der anonyme Mann am anderen Ende der Leitung erklärt, dass Sander ein tödliches Gift injiziert wurde und er binnen weniger als sechs Stunden sterben wird.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick