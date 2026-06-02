Kanzler Merz vor dem Aus? CSU: Söder-Beben. Entkommt den Algorithmen! WM: Kai HavertzJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 18: Kanzler Merz vor dem Aus? CSU: Söder-Beben. Entkommt den Algorithmen! WM: Kai Havertz
Was macht gute Führung in Krisenzeiten aus? Wie sehr prägen Algorithmen unsere Sicht auf die Welt? Welches Buch empfiehlt Peter Greve? Und: Was macht Kai Havertz für die Nationalmannschaft so wertvoll? In der neuen Folge sprechen Host Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg über die Gerüchte rund um Friedrich Merz und die grundsätzliche Frage, wie regierbar Deutschland in Zeiten zahlreicher Krisen eigentlich noch ist. Was zeichnet Führungsstärke aus? Welche Rolle spielen dabei Medien und öffentliche Wahrnehmung? Außerdem geht es um Kritik an Markus Söder, die zuletzt aus den Reihen der CSU selbst laut wurde. Im Kulturteil empfiehlt Peter Greve den Roman „Die Straße“ von Robert Seethaler. Auch KT Guttenberg hat das Buch bereits gelesen und teilt die Begeisterung. Gemeinsam sprechen sie darüber, was dieses Werk so lesenswert macht. Im Segment Leben beschäftigt sich Ricardia Bramley mit den Algorithmen sozialer Medien. Wie beeinflussen sie unseren Blick auf die Welt? Und warum kann es sinnvoll sein, sich bewusst auch mal provozieren zu lassen? Zum Abschluss blickt Rüdiger Barth auf den Sport: Das Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal sorgt für Gesprächsstoff, ebenso wie die Frage, was Kai Havertz für die deutsche Nationalmannschaft so besonders macht. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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