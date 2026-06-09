Zverevs Triumph! UN: deutsche Niederlage. Bürokratieabbau. Wenders vs. Kinski. DFB-Elf zur WMJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 19: Zverevs Triumph! UN: deutsche Niederlage. Bürokratieabbau. Wenders vs. Kinski. DFB-Elf zur WM
Alexander Zverev triumphiert bei den French Open! Was sagt Deutschlands Niederlage bei der Wahl zum UN-Sicherheitsrat aus? Und wo liegen die Grenzen beim Umgang mit problematischen Werken aus der Vergangenheit? Zum Einstieg sprechen Rüdiger Barth und Klaus Brinkbäumer über Alexander Zverev und seinen Triumph bei den French Open. Nach einigen enttäuschenden und teils tragischen Turnierverläufen der vergangenen Jahre war die Erleichterung groß. Was macht das Spiel von Zverev so besonders? Im Politikteil analysiert KT Guttenberg die Niederlage Deutschlands bei der Wahl zum UN-Sicherheitsrat. Ist das ein Zeichen für schwindenden Einfluss Deutschlands – oder schlicht das Ergebnis eines demokratischen Wettbewerbs? Außerdem geht es um die Frage, wie handlungsfähig Deutschland eigentlich ist – und warum Veränderungen hier oft schwerfallen. Ein Blick fällt dabei auf die Bürokratie und die Tendenz, Risiken eher zu minimieren als Chancen konsequent zu nutzen. Im Segment Kultur sprechen Peter Greve und Ricardia Bramley über den Film Falsche Bewegung aus dem Jahr 1975, der aufgrund von Vorwürfen rund um die Dreharbeiten heute nicht mehr gezeigt wird. Ausgehend davon diskutiert die Runde eine grundsätzliche Frage: Wie sollte man mit Werken aus vergangenen Zeiten umgehen, die nach heutigen Maßstäben problematisch erscheinen? Wo verläuft die Grenze zwischen Zeitdokument und Unzumutbarkeit? Zum Abschluss wird es noch einmal sportlich: Rüdiger Barth und Klaus Brinkbäumer werfen einen Blick auf den DFB-Kader und diskutieren, welche Schlüsse sich aus dem Spiel gegen die USA für die deutsche Nationalmannschaft ziehen lassen. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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