Der Ruf der Blue Ridge MountainsJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 23.01.2022: Der Ruf der Blue Ridge Mountains
21 Min.Folge vom 23.01.2022
Paul und Susie wollen ihr hektisches Leben in Südkalifornien hinter sich lassen und ein idyllisches Blockhaus kaufen. Und zwar auf der anderen Seite des Landes am Lake Adger, ganz in der Nähe der Blue Ridge Mountains. Als Künstlerin würde sich Susie gern ein Atelier einrichten, Paul braucht ein Büro. Außerdem soll ihr neues Haus eine Anlegestelle, einen Kamin für die kalten Winter und ein Loft beinhalten. Maklerin Heather zeigt dem Paar drei atemberaubende Häuser in unterschiedlichen Gegenden, die von Natur umringt sind und mit ihrer Architektur überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.