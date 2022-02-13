Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben im Blockhaus

Rückzugsort am See

HGTVFolge vom 13.02.2022
Rückzugsort am See

Rückzugsort am SeeJetzt kostenlos streamen

Leben im Blockhaus

Folge vom 13.02.2022: Rückzugsort am See

20 Min.Folge vom 13.02.2022

Nachdem sie mehrere Jahre in Nord-Minnesota Urlaub gemacht haben, sind Dale und Suzanne auf der Suche nach einem Blockhaus im Gebiet der Brainerd Lakes, um Zeit mit ihrer großen Familie verbringen zu können. Als Naturliebhaber freuen sie sich auf alle Freizeitaktivitäten in der Gegend: Golfen, Bootfahren, Jetski, Schneemobil fahren, Wandern, Jagen und vieles mehr. Dale wünscht sich vor allem eine große Garage für drei Autos und ein privates Ufer, während Suzanne gerne eine moderne Küche hätte. Beide erhoffen sich von ihrer Hütte am See eine spektakuläre Aussicht und genügend Platz, um Freunde und Familie zu empfangen. Kann ihre Maklerin und Nichte Jenny mit diesen speziellen Wünschen und einem Budget von 800.000 Dollar die ideale Blockhütte für die beiden finden?

Alle verfügbaren Folgen