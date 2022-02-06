Leben im Blockhaus
Folge vom 06.02.2022: Ein Traum aus Holz
21 Min.Folge vom 06.02.2022
Trio auf Landhaussuche: Der weit gereiste Junggeselle Devin möchte zu seinen Wurzeln zurückkehren und seine kleine Wohnung gegen ein größeres Zuhause in der Nähe der Skipisten tauschen. Mit seinen besten Freunden Pari und Kevin begibt er sich auf die Suche nach einem abgeschiedenen Blockhaus mit Charakter, genügend Platz für Freunde und sein Homeoffice – und es soll in der Nähe einer Kirche liegen. Makler Shawn sucht die perfekte Hütte für ihn, die sein Budget von 250.000 bis 350.000 Dollar nicht übersteigt.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.