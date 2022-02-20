Leben im Blockhaus
Folge vom 20.02.2022: Urlaub im eigenen Haus
21 Min.Folge vom 20.02.2022
Tami und John leben in L.A., aber verbringen seit Jahren ihren Urlaub in der Nähe der Stadt Big Bear in Südkalifornien. Jetzt will sich das Paar eine eigene Ferienhütte kaufen, in der sie sich vom Stadtleben erholen und entspannen können. Die beiden hätten gerne eine Hütte mit einem offenen Wohnkonzept und hohen Decken, wofür sie ein Budget von bis zu einer halben Million Dollar haben. Können sie mit Makler Joe die perfekte moderne und doch rustikale Blockhütte für ihren Traumurlaub finden?
