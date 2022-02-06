Ein Männertraum in Western MarylandJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 06.02.2022: Ein Männertraum in Western Maryland
21 Min.Folge vom 06.02.2022
Andrew und Holly wollen sich in Maryland niederlassen und dort ihre Kinder großziehen. Das junge Paar liebt es, mit der Familie Zeit im Freien zu verbringen und Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Schwimmen im See zu unternehmen. Die beiden wünschen sich ein Blockhaus mit viel Platz, mindestens drei Schlafzimmern, einer großen Küche, einer schönen Aussicht und einer offenen Raumaufteilung, damit sie ihre Jungs im Auge behalten können. Kann ihre Immobilienmaklerin mit einem Budget von 350.000 Dollar die Traumhütte für die beiden finden?
Genre:Reality, Haus und Garten
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.