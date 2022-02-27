Aufwachen in den Wasatch MountainsJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 27.02.2022: Aufwachen in den Wasatch Mountains
21 Min.Folge vom 27.02.2022
Jeremy und Gretchen wollen nach Park City in die Wasatch Mountains ziehen, damit sie die vielen Outdoor-Aktivitäten ausüben können, die sie lieben. Deshalb wünschen sie sich ein Haus mit Blick auf die Berge, Privatsphäre und gleichzeitig die Nähe zur malerischen Altstadt. Die Hütte ihrer Träume sollte nicht mehr als eine Million Dollar kosten. Maklerin Mary zeigt dem Paar drei wunderbare Immobilien, die mit Aussicht, Interior und Charme überzeugen. Da die beiden jedoch in einem beliebten Ferienort suchen, müssen sie trotz ihrem hohen Budget Kompromisse eingehen.
