Folge 1: Alte Freunde?

41 Min.Ab 12

Landon bekommt es mit der Angst zu tun, als sich sein Bruder Rafael während eines Beichtrituals plötzlich in einen Werwolf verwandelt. Alaric und Hope sind sofort zur Stelle, um den Teenager vor weiterem Unheil zu bewahren und an einen sicheren Ort zu bringen: die Salvatore School. Während in Rafael offenbar ein übernatürliches Wesen schlummert, scheint Landon völlig normal zu sein. Doch bei dem Versuch sein Gedächtnis zu löschen, macht Vampir MG eine unerwartete Entdeckung.

