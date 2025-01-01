Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 14
Folge 14: Miss Mystic Falls

41 Min.Ab 12

Landon ist nach seiner Wiederauferstehung als Phönix fester Bestandteil der Salvatore School, die in diesem Jahr die Wahl zur Miss Mystic Falls ausrichten soll. Lizzie stürzt sich begeistert in die Vorbereitungen und überredet schließlich Hope, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Alaric und MG machen sich derweil auf die Suche nach einem ungebetenen Gast, der in der Schule sein Unwesen treibt.

