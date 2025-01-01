Legacies
Folge 3: Mythen und Fakten
41 Min.Ab 12
Alaric möchte, dass seine Töchter harmonisch mit Hope zusammenarbeiten. Während Lizzie davon ganz und gar nicht begeistert ist, wendet sich ihre Schwester überraschend gegen sie. Dabei ahnen die Mädchen nicht, dass sie sich in großer Gefahr befinden. Rafael und Landon sind derweil auf sich allein gestellt und schmieden einen Plan, wie sie an etwas Geld kommen können. Rafaels übernatürliche Fähigkeiten sollen ihnen dabei helfen.
