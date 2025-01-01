Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 1Folge 15
Folge 15: Ich erzähle dir eine Geschichte

41 Min.Ab 12

Hope und Lizzie verbünden sich, um Landon und Josie zurückzugewinnen. Diese hat derweil durch Penelope von der bevorstehenden Verschmelzung erfahren und stellt daraufhin Nachforschungen an. Währenddessen sitzt Landon bei Triad Industries fest. Dort erhält er weitere Informationen über seine Herkunft - und seinen Vater.

