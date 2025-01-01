Legacies
Folge 2: Mehr als nur ein Spiel
41 Min.Ab 12
Hope macht sich auf die Suche nach Landon, der mit einem gefährlichen Dolch geflüchtet ist. Dafür verwendet sie verbotenerweise schwarze Magie und wird deshalb von Vertrauenslehrerin Emma zur Rede gestellt. Als sie Rafael von den Gräueltaten seines Bruders berichtet, unterstützt er sie bei ihrem Vorhaben. Währenddessen bereitet sich Lizzie auf das Football-Spiel gegen eine örtliche Highschool vor, das dazu dient, die Existenz übernatürlicher Wesen zu vertuschen.
