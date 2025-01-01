Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Der Junge, der noch so viel Gutes tun wollte

WarnerStaffel 1Folge 13
Der Junge, der noch so viel Gutes tun wollte

Der Junge, der noch so viel Gutes tun wollteJetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 13: Der Junge, der noch so viel Gutes tun wollte

41 Min.Ab 12

Rafael, MG und Landon sind spurlos verschwunden. Hope macht sich deshalb gemeinsam mit Alaric auf den Weg, um ihre Freunde, die möglicherweise in großer Gefahr sind, zu suchen. Wenig später finden sie Rafael, der zwar nur leicht verletzt ist, sich jedoch nicht an die jüngsten Ereignisse erinnern kann. Als sein Gedächtnis nach und nach zurückkommt, befördert das schreckliche Ereignisse zutage.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen