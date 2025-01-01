Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 20
Folge 20: Zum Kaiserschnitt gezwungen

23 Min.Ab 12

Gabi Putzer macht sich Sorgen um ihre Schwester Ramona Stein. Sie ist im siebten Monat schwanger und seit sechs Monaten mit Roland Stein liiert. Lenßen soll ihren Schwager observieren, denn der will, dass Ramona das Kind im siebten Monat per Kaiserschnitt zur Welt bringt. weil der natürliche Geburtstermin des Kindes unter einem schlechten Stern steht. Lenßen & Partner beobachten, wie Roland Stein sich in einem Schwimmbad mit einer Frau trifft und mit ihr Sex im Whirlpool hat ...

