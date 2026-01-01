Lenßen & Partner
Folge 2: Verschwundene Mutter
22 Min.Ab 12
Andrea Winter studiert in England. Sie vermisst ihre Mutter Gudrun, mit der sie vor einigen Tagen zuletzt telefoniert hatte. Die Mutter gab an, für einige Tage in den Schwarzwald fahren zu wollen, wo sie aber nie ankam. Andrea verdächtigt ihren arbeitslosen Stiefvater, ihre Mutter ermordet zu haben. Die Detektive beobachten, wie er Schmuck seiner Frau versetzt, Geld aus dem Schließfach holt und sich mit seiner Geliebten nach Mexiko absetzen will - bis Lenßen Gudrun findet ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1