Lenßen & Partner

Der Sündenfall

SAT.1Staffel 1Folge 9
Der Sündenfall

Lenßen & Partner

Folge 9: Der Sündenfall

23 Min.Ab 12

Am Zölibat gescheitert: Pfarrer Johannes Rausch verfällt den Reizen einer Frau und wird Vater eines kleinen Mädchens. Vier Jahre lang wird er von seiner ehemaligen Geliebten erpresst. Lenßen und sein Team sollen das Kind finden und die Erpressung aufdecken ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

