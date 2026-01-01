Lenßen & Partner
Folge 5: Teurer Seitensprung
23 Min.Ab 12
Franka Rudnik hat vor einigen Tagen auf einer Geschäftsreise in Wien zwei Bilder im Gesamtwert von einer Million Euro erworben. Auf dem Rückweg stieg sie in einem kleinen Hotel ab und stellte die Bilder in ihr Zimmer. Abends lernte sie in der Hotelbar einen Mann kennen, der sich als Moritz Kreitner vorstellte. Er lud sie auf einige Drinks ein und schließlich verbrachte sie die Nacht mit ihm. Am nächsten Morgen waren sowohl die Bilder, als auch der Liebhaber verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1