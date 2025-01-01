Lenßen & Partner
Folge 12: Das erpresste Geständnis
23 Min.Ab 12
Susanne Schneider (38) wendet sich an "Lenßen & Partner", weil ihr Sohn Kay Schneider (19) unter Mordverdacht steht. Er soll seine türkische Freundin Aishe Akalin (17) im Drogenrausch erstochen haben. Kay ist spurlos verschwunden ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
