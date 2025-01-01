Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das erpresste Geständnis

SAT.1Staffel 1Folge 12
Das erpresste Geständnis

Das erpresste GeständnisJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 12: Das erpresste Geständnis

23 Min.Ab 12

Susanne Schneider (38) wendet sich an "Lenßen & Partner", weil ihr Sohn Kay Schneider (19) unter Mordverdacht steht. Er soll seine türkische Freundin Aishe Akalin (17) im Drogenrausch erstochen haben. Kay ist spurlos verschwunden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen