Lenßen & Partner
Folge 3: Die Ausreißerin
22 Min.Ab 12
Ute Webers Tochter Isabel (16) ist seit sechs Monaten spurlos verschwunden und gilt bei der Polizei als vermisst. Isabel Weber träumt von einer Karriere als Popstar, doch ihre Eltern bestehen darauf, dass sie zuerst ihre Ausbildung beendet. Am Abend vor einem Casting gibt es einen heftigen Streit, weil Isabel für ihren Auftritt die Arbeit schwänzen will. Die Eltern verbieten ihr, das Casting zu besuchen. Noch in derselben Nacht verschwindet das Mädchen ...
