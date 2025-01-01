Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 36
Folge 36: Terror im Hotel

22 Min. Ab 12

Rechtsanwalt Ingo Lenßen erhält einen Spezial-Auftrag: Sein alter Bekannter, der ehemalige Profiboxer Axel Schulz, vermutet, dass das Zimmermädchen Maria Fischer (25) verprügelt wird. Ingo Lenßen und seine Ermittler beginnen mit einer Observierung. Doch trotz verschärfter Sicherheitsvorkehrungen im Hotel, schafft es der brutale Schlägertyp Mike Thym (32), Maria Fischers kleinen Sohn Lucas zu entführen. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ...

