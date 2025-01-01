Lenßen & Partner
Folge 36: Terror im Hotel
22 Min.Ab 12
Rechtsanwalt Ingo Lenßen erhält einen Spezial-Auftrag: Sein alter Bekannter, der ehemalige Profiboxer Axel Schulz, vermutet, dass das Zimmermädchen Maria Fischer (25) verprügelt wird. Ingo Lenßen und seine Ermittler beginnen mit einer Observierung. Doch trotz verschärfter Sicherheitsvorkehrungen im Hotel, schafft es der brutale Schlägertyp Mike Thym (32), Maria Fischers kleinen Sohn Lucas zu entführen. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
