Lenßen & Partner
Folge 40: Missbraucht
23 Min.Ab 12
Kerstin Bühler ist krank vor Sorge um ihre achtjährige Tochter Annika: Das Mädchen reißt seit Wochen immer wieder von zu Hause aus und bekommt Geschenke von einem mysteriösen maskierten Mann. Annika weigert sich, auf die drängenden Fragen ihrer Mutter zu antworten. Können Lenßen & Partner das Leben der kleinen Annika schützen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
