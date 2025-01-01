Lenßen & Partner
Folge 53: Der Sexspion
22 Min.Ab 6
Lena Arndt ist frisch verliebt, aber sie weiß nichts über ihren Freund Jonas Blome. Sie macht sich Sorgen, denn er scheint in großer Gefahr zu sein. Hat er möglicherweise Verbindungen zur Mafia oder sogar zum Geheimdienst? Lenßen & Partner müssen hinter Jonas' Geheimnis kommen, ehe ihm oder Lena Arndt etwas zustößt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1