Lenßen & Partner
Folge 56: Die Casting-Falle
22 Min.Ab 12
Denise Kaiser (17) steht kurz vor der Erfüllung ihres größten Traumes: Sie ist Finalistin eines Gesangstalent-Wettbewerbs. Doch nun ist alles zu Ende, denn Denise ist schwer verletzt. Sie verdächtigt ihre Konkurrentin Melanie Schrobel (18), sie während der Proben die Treppe hinuntergestoßen zu haben. Die Ermittler finden heraus, dass sowohl Melanie, als auch Denise Kaiser ein Verhältnis mit Gerry Ziegler (34) hatten.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1